منتخب الشباب بالقميص الأحمر أمام منتخب قطر الأولمبي

منتخب الشباب، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر تحت 20 عاما أمام منتخب قطر الأوليمبي، المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى للبطولة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية بقطر، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يلعب منتخب قطر الأولمبي بالطاقم الأبيض كاملا.

الاجتماع الفني لمباراة شباب مصر وقطر، فيتو

وأقيم الاجتماع الفني مساء اليوم الثلاثاء، وحضره من الجانب المصري حمادة أنور المدير الإداري، ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعلاء سعيد مدير المهمات.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام قطر

وتقام المباراة باستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأولمبية لقطر، كرواتيا والإمارات في الفترة من 16 إلى 26 مارس الجاري، ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

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