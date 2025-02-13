مصر في مجموعة الموت بأمم أفريقيا تحت 20 عامًا

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة تضم كلًا من؛ نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

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