استشهاد رئيس وزراء حكومة حماس في غارة إسرائيلية

أعلنت مصادر فلسطينية، عن استشهاد عصام الدعاليس رئيس وزراء حكومة حماس في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا كان بداخله.

استشهاد رئيس وزراء حكومة حماس

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أعلنت عن اغتيال محمود أبو وطفة المسؤول الأمني الكبير بحركة حماس في الغارات على غزة.

قال مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية، إنهم عاجزون عن استيعاب أعداد المصابين فى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف أبو سلمية أن كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية نفذت نتيجة استمرار الحرب وحصار إسرائيل.

وقالت مصادر طبية: إن عدد الشهداء ارتفع لـ 356 شهيدا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت قد وصلت عشرات الإصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، جراء استهداف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الصحية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، أن 14 شهيدًا وصلوا إلى المستشفى، إثر قصف خيمتين جنوب القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 70 جريحًا، بعضهم في حالة خطيرة، أصيبوا جراء استهداف منازل المواطنين في المخيم.

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