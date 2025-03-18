الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس: قرار نتنياهو بعودة الحرب تضحية بأسرى الاحتلال وحكم بالإعدام ضدهم

العداون الإسرائيلى
العداون الإسرائيلى على غزة، فيتو

اتهمت حركة حماس رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام الحرب في غزة "قارب نجاة له" من أزمات سياسية داخلية حتى وإن كان هذا الأمر يعني "التضحية" بالرهائن الذين ما زالوا محتجزين على قيد الحياة في القطاع الفلسطيني.

الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار 

ونقل بيان لحماس عن عضو مكتبها السياسي عزت الرشق قوله عقب غارات جوية غير مسبوقة في نطاقها وكثافتها منذ شهرين استهدفت قطاع غزة: إن "قرار نتنياهو بعودة الحرب هو قرار بالتضحية بأسرى الاحتلال وحكم بالإعدام ضدهم"، مضيفا أن "نتنياهو قرر استئناف حرب الإبادة بوصفها قارب نجاة له من الأزمات الداخلية".

وفي وقت سابق، أدان بيان صدر عن حركة "حماس" الغارات الإسرائيلية التي نفذها جيش الاحتلال على مواقع في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: "نحمل نتنياهو والاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة وعلى المدنيين العزل وشعبنا الفلسطيني المحاصر".

وأضاف البيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار ويعرضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

وتابع: "نطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".

 دعم صمود الشعب الفلسطيني

ودعا البيان "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية في دعم صمود شعبنا الفلسطيني".

كذلك دعا "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل لأخذ قرار يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه وإلزامه بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في حماس قوله إن "إسرائيل تنهي الاتفاق من جانب واحد وتترك الرهائن لمصير مجهول".

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة على حركة حماس في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

تعليمات لجيش الاحتلال باتخاذ إجراء قوي" ضد حماس في غزة 

وأعلنت رئاسة وزراء الإحتلال الإسرائيلية في بيان أنها أصدرت تعليمات للجيش باستهداف حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعدا ضد حماس بقدرة عسكرية متزايدة".

 

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