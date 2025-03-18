بعد استئناف العدوان، إسرائيل تقرر وقف الدراسة في المناطق المتاخمة لغزة

استئناف الحرب على غزة، أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف التدريس في المناطق المتاخمة لغزة، اليوم الثلاثاء، وذلك إثر شنّ طائراتها غارات ضدّ حركة حماس في القطاع الفلسطيني غير مسبوقة في نطاقها وكثافتها منذ بدء سريان الهدنة بين الطرفين في 19 يناير.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة إكس إنّه "في ختام تقييم الوضع، تقرّر تغيير تعليمات الجبهة الداخلية، حيث ستنتقل مناطق غلاف غزة من الأنشطة الكاملة إلى الأنشطة المحدودة التي لا تسمح بإجراء الأنشطة التعليمية. باقي المناطق تبقى دون تغيير".

من جانبها، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن ما لا يقل عن 250 شخص استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

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