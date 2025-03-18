الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

413 شهيدا حتى الآن، حصيلة غارات إسرائيل على غزة اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن حصيلة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء بلغت 413 شهيدا على الأقل.


وأفادت الوزارة في بيان بوصول "413 شهيدا إلى مستشفيات القطاع حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة".

وأشارت الى أن عددا من الضحايا ما زالوا "تحت الركام وجاري العمل على انتشالهم".

ونددت عدة دول عربية وغربية بالغارات الإسرائيلية، وقالت إنها تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وتنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وتوعدت إسرائيل حماس بمواصلة القتال في غزة حتى "إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 من إجمالي 250 رهينة بعد هجوم قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

 

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