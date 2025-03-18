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خارج الحدود

البيت الأبيض يزعم: حماس اختارت الحرب برفضها إطلاق سراح المحتجزين

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

زعم البيت الأبيض أن حماس اختارت الحرب برفضها إطلاق سراح المحتجزين، بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غاراتها على غزة اليوم الثلاثاء.
وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة".

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب مسبقا بالهجمات المخطط لها وأهداف العملية العسكرية الجديدة في غزة.

العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم الإفراج

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: إن إسرائيل استأنفت القتال ضد حماس، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي بيان مقتضب، قال كاتس: "ستُفتح أبواب الجحيم في غزة" إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن.
وأضاف: "لن نتوقف عن القتال حتى يعود جميع رهائننا إلى ديارهم ونحقق جميع أهداف الحرب".

وأفاد بيان صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.

وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين في غزة

واتهمت حماس نتنياهو وحكومته بـ"الانقلاب" على وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين في غزة منذ 19 يناير.

من جانبه، قال الدفاع المدني الفلسطيني إن إسرائيل نفذت ما لا يقل عن 35 غارة جوية على قطاع غزة.

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