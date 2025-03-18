أرمينيا تنفي ادعاءات أذربيجان بشأن انتهاك وقف إطلاق النار، وتدعو باكو لترسيم الحدود

نفت أرمينيا فى بيان رسمى صادر عن مكتب رئيس الوزراء، مزاعم جارتها أذربيجان بشأن انتهاك القوات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار.

أرمينيا تنفي مزاعم أذربيجان بشأن انتهاك وقف إطلاق النار

وقال مكتب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، فى بيان صادر عنه اليوم، إنه في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، نشرت وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان ستة تقارير عن انتهاكات مزعومة لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأرمينية، على الحدود مع أذربيجان.

وتابع بيان مكتب رئيس وزراء أرمينيا قائلا: بعد التقارير المذكورة أعلاه، أجرت وزارة الدفاع الأرمينية أعمال تفتيش، ونتيجة التفتيش دحضت الادعاءات بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأرمينية.

وجاء فى البيان، أنه في كل تقرير دحض، ذكّرت وزارة الدفاع الأرمينية بالعرض الذي قدمه مكتب رئيس وزراء أرمينيا في 22 يونيو 2024، بشأن إنشاء آلية مشتركة بين أرمينيا وأذربيجان للتحقيق في حالات انتهاك وقف إطلاق النار أو مثل هذه التقارير، والتي لم تقدم أذربيجان ردًا إيجابيًا عليها حتى يومنا هذا.

ولفت البيان، إلى أن تقرير وزارة الدفاع الأرمينية الصادر في 17 مارس 2025، شدد على استعداد أرمينيا للتحقيق في الحقائق التي تثبت التقارير الأذربيجانية، في حال نقلها إلى جمهورية أرمينيا.

ولفت البيان، إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم نقل أي حقيقة أو إثبات من أذربيجان إلى أرمينيا بشأن انتهاك وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأرميني.

رئيس الوزراء الأرمينى يؤكد الاسترشاد بأجندة السلام مع أذربيجان

وأكد مكتب رئيس الوزراء الأرمينى، على عرضه إنشاء آلية مشتركة بين البلدين للتحقيق في حالات انتهاك وقف إطلاق النار ومثل هذه التقارير، لافتا إلى أن القوات المسلحة الأرمينية ليس لديها سبب أو أمر لانتهاك وقف إطلاق النار.

الجيش الأرميني، فيتو

وتابع البيان، إن حكومة أرمينيا تسترشد بأجندة السلام، حيث تشكل الخطوات الرامية إلى الانتهاء من نص اتفاقية السلام وإقامة العلاقات مع أذربيجان دليلًا لا يمكن إنكاره على ذلك.

وتابع بيان مكتب رئيس الوزراء الأرمينى، بأن الانتهاء من نص معاهدة السلام واختتام المفاوضات حول الانتهاء من النص يعد خطوة في غاية الأهمية، ودعا أذربيجان إلى بدء المشاورات حول موعد ومكان توقيع الاتفاقية.

مضيفا، إلى أنه من الجدير بالملاحظة أن النص المتفق عليه لمشروع الاتفاق يتناول القضايا الأساسية المتعلقة بالسلام وإقامة العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان ويتصور آليات لمناقشة المهام المستقبلية.

ولفت إلى أن أرمينيا نقلت إلى جمهورية أذربيجان نصا مكتوبا يحمل مقترحا لحل مسألة نقل البضائع بالسكك الحديدية من المناطق الغربية لأذربيجان عبر أراضي أرمينيا إلى شمال البلاد، في الاتجاه المعاكس ونحو دول أخرى ومن المناطق الشمالية الغربية لجمهورية أرمينيا عبر أراضي أذربيجان إلى الجزء الجنوبي من أرمينيا، في الاتجاه المعاكس ونحو دول أخرى، بالإضافة إلى اقتراح بشأن إنشاء آلية ثنائية للسيطرة المتبادلة على الأسلحة، وهي تنتظر ردًا إيجابيًا من باكو.

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وشدد البيان على استعداد أرمينيا لمواصلة العمل على ترسيم الحدود الدولية مع أذربيجان، وفقًا للوائح الخاصة بالنشاط المشترك للجنة ترسيم الحدود وأمن الحدود الدولية بين البلدين واللجنة الحكومية لترسيم الحدود الدولية بينهما.

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