مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان حول ترسيم الحدود

رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم ٢١ ابريل الجاري بين كل من أرمينيا وأذربيجان حول إعادة أرمينيا لأربع قرى لأذربيجان، وترسيم الحدود حولها.

وأشارت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الاتفاق يعد تطورًا إيجابيًا، ويأتي تكليلًا للجهود المبذولة لترسيم الحدود بين البلدين.

وثمنت مصر هذه الخطوة الهامة، كما تشجع الجانبين لاتخاذ مزيد من خطوات بناء الثقة، من أجل توقيع اتفاقية سلام بين الدولتين.

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