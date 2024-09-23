رئيس وزراء أرمينيا يلتقي أردوغان ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

يعقد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اجتماعًا مع الرئيس التركي رجب طب أردوغان، وذلك في إطار الدورة الـ79 لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين.

باشينيان يلتقي أردوغان ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وبحسب تقارير إخبارية فإن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وزوجته آنا هاكوبيان غادرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل تستمر يومي 22 و27 سبتمبر الجاري للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي باشينيان كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة - في الجزء رفيع المستوى من الدورة الرابعة عشرة.