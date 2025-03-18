الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر ترحب بإتمام مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

مفاوضات السلام بين
مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، فيتو

 رحبت جمهورية مصر العربية بإتمام المفاوضات الخاصة بمشروع اتفاق السلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، والذي يسهم في إنهاء النزاع بين البلدين وإحلال السلام بمنطقة جنوب القوقاز، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا بالمنطقة. 

 

التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين

 وتؤكد مصر أن هذه الخطوة تأتي تكليلًا للجهود التي بذلتها الدولتان على مدى السنوات الأخيرة، وتعرب عن تطلعها إلى التوقيع على  اتفاق السلام بين البلدين الصديقين في أقرب فرصة يراها الطرفان ممكنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق السلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان إنهاء النزاع إحلال السلام بمنطقة جنوب القوقاز ى اتفاق السلام أرمينيا آذربيجان

مواد متعلقة

أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية الوحشية على غزة

الأردن يندد بقصف الاحتلال على قطاع غزة

روسيا: الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين يثير قلق الكرملين

وزير الأوقاف: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحشية غير مسبوقة وجريمة حرب

الأكثر قراءة

توقيع زيزو للأهلي، اللاعب يبلغ الزمالك بحقيقة الأمر

نصيحة الأهلي لـ إمام عاشور للعودة إلى حسابات حسام حسن

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ( آخر تحديث)

"البكالوريا" بديلًا للثانوية العامة، وزير التعليم يستعرض نتائج الحوارات المجتمعية

لماذا تراجع الأهلي عن الانسحاب من كأس عاصمة مصر؟

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

بلاغ ضد أحمد سيد زيزو بسبب 3 ملايين جنيه (تفاصيل)

منوعات

المزيد

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

عدو محمد صلاح يفاجئ عمر مرموش بإشادة غير متوقعة

مخرج فيلم Avengers Doomsday يتحدث عن اختيار روبرت داوني جونيور للبطولة

سيلينا جوميز: كنت أشعر بالإحباط قبل العمل على ألبوم I Said I Love You First

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 18-3-2025 بالأسواق

السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ( آخر تحديث)

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

اللهم عليك بالمعتدين وعجِّل بالفرج، دعاء علي جمعة على الاحتلال بعد تجدد قصف غزة

ما حكم الجدال في التعليقات على مواقع التواصل أثناء الصيام؟، الأزهر للفتوى يرد (فيديو)

الإفتاء توضح معنى حديث "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"

المزيد
الجريدة الرسمية