مصر ترحب بإتمام مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

رحبت جمهورية مصر العربية بإتمام المفاوضات الخاصة بمشروع اتفاق السلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، والذي يسهم في إنهاء النزاع بين البلدين وإحلال السلام بمنطقة جنوب القوقاز، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا بالمنطقة.

التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين

وتؤكد مصر أن هذه الخطوة تأتي تكليلًا للجهود التي بذلتها الدولتان على مدى السنوات الأخيرة، وتعرب عن تطلعها إلى التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين الصديقين في أقرب فرصة يراها الطرفان ممكنة.

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