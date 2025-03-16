أذربيجان تتهم أرمينيا باستهداف أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مواقع في أذربيجان وهو ما نفته ارمينيا.

القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مواقع في أذربيجان

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن "بيان أذربيجان لا يتوافق مع الواقع".

مسودة اتفاق سلام لإنهاء صراع بين الدولتين

وكانت باكو ويريفان أعلنتا يوم الخميس الماضي أنهما اتفقتا على مسودة اتفاق سلام لإنهاء صراع بين الدولتين مستمر منذ ما يقرب من أربعة عقود وهو تقدم مفاجئ في عملية سلام صعبة ومريرة.

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