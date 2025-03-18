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أخبار مصر

بالأسماء، وزيرة التضامن تعلن قائمة الأمهات المثاليات لعام 2025 (فيديو وصور)

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، لإعلان  أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت  أن  إلهام إبراهيم نور محمد من محافظة البحر الأحمر الأولى على مستوى الجمهورية، ومنى نجار سليمان من محافظة أسوان الثانية على الجمهورية، وشربات فهمى عمار محمود من محافظة أسيوط الثالثة على الجمهورية.

 

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025، والتي تترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين من الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، ووزارة الثقافة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمجلس القومي للمرأة،والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ولجنة التضامن بمجلس النواب وممثلين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة.

 

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