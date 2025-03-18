الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يهنئ الأمهات المثاليات هاتفيا

الأمهات المثاليات
الأمهات المثاليات بالإسماعيلية، فيتو

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اتصالًا هاتفيًّا لتهنئة السيدة ليلى عبد العاطي عبدالحميد الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الإسماعيلية لهذا العام 2025، كما هنأ السيدة سيدة محمود جاد الكريم الأم المثالية لابن من ذوي الهمم.  

محافظ الإسماعيلية يُهنئ ليلى عبد العاطي الأم المثالية

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الفوز بلقب الأم المثالية 

 وخلال الاتصال، أعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بفوزهن بلقب الأم المثالية لهذا العام، والذي يعدُّ تكليلًا لدورهن وكفاحهن على مدار سنوات طويلة، كمثالٍ يحتذى به للأم المصرية.  

 إشادة بدور المرأة المصرية 

وأشاد محافظ الإسماعيلية بدور المرأة المصرية في بناء المجتمع، واصفهن بـ"عماد الاسرة"، الذي يحافظ عليها ويكفل لكل عناصرها النجاح والتقدم.

 

إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي للامهات المثاليات 

 جاء ذلك عقب إعلان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات لهذا العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم بوزارة التضامن الاجتماعي.  

 

وحصلت ليلى عبد العاطي عبد الحميد على المركز الأول على مستوى محافظة الإسماعيلية، تليها منى عبد الغني السيد في المركز الثاني، ورجاء عبد الحكيم محمد في المركز الثالث.

كما حصلت سيدة محمود جاد الكريم على لقب الأم المثالية لابن من ذوي الهمم.

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