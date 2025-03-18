قصة كفاح  ليلي عبد العاطي الأم المثالية بالإسماعيلية (بث مباشر)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من منزل السيدة ليلي عبد العاطي الأم المثالية على محافظة الإسماعيلية، وذلك للتعرف على قصة كفاحها والتى اهلتها للحصول على هذا اللقب.

فوز واستحقاق

ومن جانبها عبرت السيدة ليلى عبد العاطي عن سعادتها بحصولها على هذا اللقب وأشارت إلى أنها لم تكن تتخيل حصولها على لقب الأم المثالية ، وبخاصة وأن هناك العديد من الأمهات اللاتي يستحقون هذا اللقب.

محنة الزوج حتى الوفاة

وذكرت الأم المثالية بالإسماعيلية أن زوجها كان أحد تجار الأثاث الكبار في محافظة الإسماعيلية، ولكنه تعرض لعملية نصب من بعض الأشخاص، مما أثر على صحته، وأدي إلى إصابته بمرض في النخاع الشوكي أسفر عن إصابته بشلل وفقده للحركة منذ عام 2000 حتى توفاه الله في عام 2012.

بالإضافة إلى خضوعها لعملية جراحية في القلب جراء الضغوط الحياتية واصابتها بمرضي السكرى والضغط.

ومنذ ذلك الوقت وفضلت عدم الزواج حيث انتبهت لتربية أبنائها، وعملت باحدي دور الحضانة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى منذ عام 2000 وحتى الآن، وذلك لتتمكن من الإنفاق على أبنائها.



أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية.

ليلي عبد العاطي الأم المثالية بالإسماعيلية

وحصلت السيدة ليلي عبد العاطي أم من أمهات محافظة الإسماعيلية، على لقب الأم المثالية، وذلك نظرا لقصة كفاحها التي اثمرت عن نجاحها في تربية أبنائها وتخرجهم من الكليات بتفوق.

لقب الأم المثالية بالإسماعيلية

وكانت قد أجرت فيتو اتصالا هاتفيا مع السيدة ليلي عبد العاطي، الام المثالية بالاسماعيلية والتي أكدت أنها علمت من خلال مكالمة "فيتو" لها بحصولها على لقب الأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية.

دموع الفرحة

وأشارت وهي تبكي فرحة إلى أن لديها من الأبناء ولد وبنت تخرجا من كلتي الآداب ونظم المعلومات وقامت بتزويجهما وذلك بعد وفاة والدهما بعده سنوات.







ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.