رغم الإعاقة وموت الزوج، منى الشحات الأم المثالية بالبحيرة بعد 17 عاما من المعاناة (بث مباشر)

شهدت مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة حالة من الفرحة الشديدة، وذلك بعد حصول السيدة منى الشحات السيد صاحبة الـ52 عاما على لقب الأم المثالية بالمحافظة العام الحالي، تقديرا لقصة كفاحها، وذلك بعد وفاة الزوج منذ ما يقرب من 17 عاما، وأكدت انها لم تتوقع حصولها على لقب الأم المثالية بمحافظة البحيرة، وأن تقديمها جاء رغبة من أبنائها الذين اصرّوا على التقديم للمسابقة.





الأم المثالية بالبحيرة، فيتو

قصة كفاح الأم المثالية بمحافظة البحيرة

وأضافت السيدة منى الشحات إنه بعد وفاة الزوج بعد صراع مع مرض الكبد الوبائي، الذي كان يعمل محفظ قرآن بأحد المعاهد الأزهرية بالمدينة، سعت للعمل لتربية أبنائها الصغار والأكبر عاصم جبريل كان بعمر الثماني سنوات حينئذ والأصغر ناصر جبريل بعمر الثلاثة ونصف وهو من أصر على التقديم بمسابقة الأم المثالية.





وسعت الشحات للحصول على شهادة محو الأمية وذلك بسبب عدم اكتمال تعليمها لإصابتها بمرض شلل الأطفال ولكن اصرت للحصول على الشهادة وانضمت للعمل بحضانة لمدة أربع سنوات في الفترة مابين 2008 وحتى 2012 وذلك لتوفير احتياجتهم الأساسية بعد وفاة زوجها رغم اصابتها بكسر مضاعف في القدم اليسرى والكاحل.





سعت لاكتمال تعليمها رغم وفاة زوجها وكبر السن

وأكدت أنها عملت في تلك الفترة على تطوير نفسها بالانضمام للدراسة في المرحلة الإعدادية ومن بعدها الثانوية الفنية بجانب عملها بالحضانة ورعاية أطفالها الصغار وحدها دون مساعدة من أحد وبعد حصولها على شهادة الدبلوم الفني قدمت بإحدى المسابقات للتوظيف كموظفة خدمات معاونة بالمركز الطبي بمدينة أبوحمص.





الأم المثالية بالبحيرة، فيتو

هدفي في الحياة كان الأبناء، قصة كفاح منى الشحات رغم الصعوبات

ومازالت تعمل جاهدة ما بين العمل كموظفة حكومية وايضًا رعاية أطفالها رعاية كاملة خلال سنوات دراستهم كمثال واضح للأم المضحية والمثالية وذلك من خلال اهتمامها الدائم في تحصيل اولادها على درجات علمية متفوقة وبحصول الابن الأكبر على 99% بالثانوية العامة وايضًا التحاق الأصغر بكلية الهندسة الذكاء الاصطناعي.





واوضحت السيدة منى ان هدفها في الحياة كان الأبناء لذلك كانت تعمل دون النظر إلى أي معوقات تجعلها تتهاون او تقصر في حقهما مشيرة ان الهدف كان واضح بالنسبة لها بعد صدمتها بوفاة زوجها في بداية حياتهم الزوجية تاركا لها ولدين ولكن تحملت الصعب من اجلهما ليكملوا رحلتهم التعليمية حتى الوصول الي التعليم الجامعي بكليات قمة وبتقديرات متفوقة.

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