منال عبدالحميد.. قصة كفاح أم الدكاترة تتوجها بلقب الأم المثالية في الوادي الجديد

توفي زوجها بعد رحلة طويلة مع المرض وترك لها ثلاثة أبناء، ورغم التحديات التي واجهتها لم تستسلم، وظلت تسعى بكل قوتها لتوفير حياة كريمة لأبنائها.

عبرت منال عبدالحميد أحمد خليل، الأم المثالية على مستوى محافظة الوادي الجديد، بالمسابقة السنوية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بحصولها على لقب الأم المثالية، مشيرة إلى أن هذا التكريم بمثابة تقدير لمسيرتها الطويلة وكفاحها في تربية أبنائها.

وأكدت الأم المثالية ابنة قرية الثورة بالوادي الجديد، البالغة من العمر 50 عامًا، بعد اختيارها الأم المثالية عن محافظة الوادي الجديد أنها تهدي نجاحها لزوجي الراحل سامي عيد الذي أسس معي عش الزوجية وكان يحلم بتفوقها وتفوق أولادهم"

وتعمل منال عبدالحميد مشرفة مكتبات بإحدي مدارس الوادي الجديد التعليمية ولديها 3 أبناء ريم سامي عيد، ودينا سامي عيد، ومصطفى سامي عيد، حصلت الأولى على ماجستير في العلوم الطبية، والثانية معيدة بمعهد الأورام، والثالث بكالوريوس طب أسنان الجامعة البريطانية.

وأضافت أن زوجها سامي عيد عبدالوارث توفي منذ 6 سنوات تاركًا لها أولادها الثلاثة وحزن فراقه لا تتحمله حتى الآن، فكان دائمًا يتمني نجاحها ونجاح أولادها في كل شيء، مؤكدة أن وجوده في حياتها في حد ذاته نجاح لا يوصف، ولكن إرادة الله فوق كل شىء وهو الآن في مكان أفضل عند الله سبحانه وتعالي.

وأكدت منال عبدالحميد الحائزة على المركز الأول للأم المثالية بالوادي الجديد أنها سعيدة جدًا باختيارها بهذا اللقب، والفضل يرجع للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الذي أكرمني مرتين، الأولى عندما جبر بخاطري وأعطى لابني منحة في طب الأسنان ضمن الطلاب المتفوقين دراسيًا والحاصلين على درجات عليا، والثانية عند اختياري ضمن الأمهات المثاليات بالمحافظة وتمثيلي كأم مثالية عن المحافظة بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت منال: إنها تعيش اليوم أسعد لحظات حياتها بعد تكريمها الأم المثالية بالوادي الجديد وكأنها حققت حلم زوجها الراحل سامي عيد الذي أفنى عمره في تربية أبنائه وكان يحلم دائمًا بنجاح أسرته وأولاده علميًا وثقاقيًا واجتماعيًا، مؤكدة أنه بعد رحيله سرت على نهجه بدعم أولادي دراسيًا وأسريًا حتى تفوقوا ورفعوا رأسي ورأس والدهم الراحل عن دنيانا والباقي في قلوبنا جميعًا.

تقول الأم المثالية، إن رحلتها الشاقة فى الحياة بدأت منذ مرض زوجها ثم وفاته؛ حيث عاش لحظات صعبة جدا مع المرض قبل الوفاة، وبدأت في مواجهة مصاعب الحياة منفردة؛ تسعى لتربية وتعليم ٣ أبناء.

وتضيف منال، أنها خلال تلك الفترة كانت تعتمد على معاش زوجها ومرتبها البسيط؛ حيث تعمل إدارية فى مدرسة ابتدائية، واستمر بها الحال مع أبنائها لسنوات كانت تنتظر يومًا بعد يوم تخرج أبنائها.

وعن أمانيها تتحدث الأم المثالية في الوادي الجديد، أن تفرح بأولادها وتجدهم في راحة بجوارها، وأن يعوضها الله عن سنوات العطاء والجهد والقلق التي عاشتها بعد وفاة زوجها، متمنية زيارة البيت الحرام والمسجد النبوى الشريف.

واختتمت منال حديثها أنها كانت ستكون أسعد لو كان زوجها بجوارها أثناء سماعها تحقيقها لقب الأم المثالية ولكن إرادة الله فوق كل شىء، ولذلك أهدي نجاحي وتكريمي لزوجي الذي عاش معي وأكرمني أنا وأولادي.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي

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