"المرأة المصرية شاهدة على التاريخ" ندوة إعلام الخارجة بجامعة الوادي الجديد

نظم مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لقاء إعلاميا بعنوان.. المرأة المصرية شاهدة على التاريخ.. بحضور الدكتور خلف بدوى منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب وحاضر فيه الدكتور عمرو عثمان Hستاذ التاريخ، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية وبرعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى وبالتعاون مع كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد.



افتتح اللقاء الدكتور خلف بدوى متحدثا عن أهمية الاحتفال بالمرأة المصرية وتكريمها وتمكينها نظرًا لما قامت به من بطولات وإنجازات عبر التاريخ ، وأضاف أن شهر مارس يشهد دائمًا أنشطة تتعلق بالمرأة وأن الكلية بصدد الإعداد لتكريم الأمهات المثاليات.



ومن جانبها تحدثت أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة عن دور مراكز الإعلام فى التركيز على الأحداث الوطنية والمناسبات المختلفة من خلال تنظيم اللقاءات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع، وأكدت أن اللقاء يهدف إلى توعية الطلاب بالنماذج النسائية المشرفة التى ساهمت في تسطير التاريخ حتى يفخر الطلاب والطالبات بما قدمته نساء مصر العظيمات وكذا تقديم القدوة الجيدة ليحذوا الشباب حذوها.

ومن جانبه تناول الدكتور عمرو عثمان بداية تكريم القرآن الكريم للمرأة في تخصيص سورة كاملة باسم سورة النساء وكذا التركيز على حقوق النساء في مواضع عدة ثم ذكر دور المرأة داخل الأسرة كأم وزوجة وأخت وابنة، وأشار إلى المناسبة التى أدت إلى اختيار كل من يوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية ثم تحدث تفصيلًا عن المرأة المصرية ودورها في ثورة 30 يونية وكذا في تحمل التبعات الاقتصادية لما مرت به مصر من أحداث.



وعن تمكين المرأة ذكر ان الدولة أتاحت للمرأة التواجد بنسبة كبيرة في الاجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية ضمن خطة هادفة وواعدة لتمكين المرأة من خلال مجموعة من الإجراءات الدستورية والقانونية



وذكر نماذج بالاسم من سيدات مصر العظيمات مشيرا إلى دور كل منهن مثل سميرة موسى وصفية زغلول وهدى شعراوى ونبوية موسى وغيرهن .



إدارة اللقاء وإشراف أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة.

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