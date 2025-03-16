تكثيف حملات التفتيش لمواجهة "عمالة الأطفال" بالوادي الجديد

شدّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، في بيان لها اليوم، على زيادة وتكثيف حملات التفتيش على عمالة الأطفال بالمنشآت والشركات المختلفة بالمراكز الخمسة، وحصر عدد الأطفال العاملة وعمل بحث اجتماعي لهم لتقديم أوجه الحماية والرعاية اللازمة، كما وجهت بعرض تقرير دوري شهري بالموقف.



يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الوادي الجديد، لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال، ومن منطلق الالتزام والحرص على صون حقوق الطفل.

حيث عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا طارئًا بحضور أحمد طليب مدير مديرية العمل، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد شريعي مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وخالد جمعة مدير إدارة الطفولة والأمومة.

كما شدّدت نائب محافظ الوادي الجديد، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الشركات التي تسمح بعمل الأطفال دون السن القانوني، وتكثيف حملات التوعية للأطفال حول مخاطر العمل في هذا السن وضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، مؤكدةً رفض المحافظة التام لانخراط الأطفال في سوق العمل مبكرًا، والالتزام بتقديم أوجه الحماية والرعاية والدعم الاجتماعي اللازم؛ لضمان كفالة حقوق الطفل وتهيئة البيئة المناسبة لتخريج أجيال نافعة لوطنها ومجتمعها.

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