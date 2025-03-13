رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك أسرة "طلاب من أجل مصر" الإفطار الجماعي (صور)

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة "طلاب من أجل مصر" وسط أجواء رمضانية بهيجة جمعت أسرة جامعة الوادي الجديد في لفتة تعكس روح التواصل والترابط بين قيادات الجامعة وطلابها.



حضر حفل الإفطار الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأمناء رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأسرة والمستشار الاعلامى للجامعة.



وأقيم الحفل بإشراف الدكتور أحمد حرباوي منسق عام أسرة "طلاب من أجل مصر" والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة، نائب منسق عام الأسرة والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة وبحضور منسقين أسرة طلاب من أجل مصر بمختلف الكليات وأعضاء الإدارة المركزية لرعاية الشباب والعلاقات العامة للجامعة.

وأشاد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة بالدور البارز الذي تقوم به أسرة "طلاب من أجل مصر" في تنظيم العديد من الفعاليات التي تعمق أواصر المحبة بين قيادات الجامعة والطلاب.



وأكد طنطاوي، أن هذا الإفطار الجماعي يمثل فرصة لتعزيز الروابط الأسرية من خلال المشاركة الفعالة بين إدارة الجامعة وطلابها في أجواء رمضانية مبهجة معربًا عن سعادته البالغة لوجوده وسط أبنائه الطلاب في هذه المناسبة المميزة.



وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم المستمر لأنشطة الطلاب في كافة المجالات لدورها المحوري في تأهيل وإعداد كوادر طلابية متميزة قادرة على تحمل المسؤولية وتحفيز الطلاب على المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم.



ووجه طنطاوي التهنئة لأبنائه من طلاب الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

كما أشاد رئيس جامعة الوادي الجديد، بالمستوى المتميز لتنظيم حفل الإفطار الجماعي الذي أظهر فيه طلاب الجامعة من مختلف الكليات السلوك المتحضر وروح العطاء مما يعكس صورة مشرفة عن طلاب جامعة الوادي الجديد.



من جانبه أوضح الدكتور أحمد سيد حرباوي منسق عام "أسرة طلاب من أجل مصر"، أن هذا الإفطار الجماعي يعد أحد الأنشطة التي تنظمها الأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز روح التواصل والانتماء والترابط داخل الحرم الجامعي.



فيما أعرب أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الوادي الجديد عن سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام إدارة الجامعة بهم متمنين استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الأسرة الواحدة بين الطلاب وإدارة الجامعة.



وأعقب حفل الإفطار الجماعي عقد ندوة دينية رمضانية حاضر فيها الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الوعظ والفتوى الدينية بالأزهر الشريف والدكتور عيد فايد الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب حول فضائل الشهر الفضيل ووسطية الفكر في التشريع الإسلامي وسط تفاعل كبير من الحضور.



وفي ختام الحفل حرص طلاب الأسرة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات تعبيرًا عن سعادتهم بحرص رئيس الجامعة على التواصل الدائم والمستمر بين أبنائه الطلاب في مختلف كليات جامعة الوادي الجديد.

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