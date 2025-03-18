الثلاثاء 18 مارس 2025
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سياسة

المصري الديمقراطي يدين خرق هدنة غزة ويؤكد: الاحتلال يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

فريد زهران
فريد زهران

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات الخرق الإسرائيلي السافر للهدنة في قطاع غزة والذي أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من ٣٥٦ شهيدا و٢٦٠٠  جريح معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة أولية للقصف الجوي الإسرائيلي على منازل ومدارس ومراكز إيواء وخيام نازحين في قطاع غزة.

وأوضح الحزب أن هذا الانتهاك السافر للهدنة كسابقيه هو استمرار للنهج الإسرائيلي في التصرف كدولة مارقة تضرب عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد مجددًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم أي التزامات أو تعهدات تهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وشدد على أن هذا التصعيد الخطير من قبل حكومة نتنياهو المتطرفة هو جزء من مخطط ممنهج يسعى إلى تهجير سكان القطاع قسرًا، وفرض واقع جديد على الأرض عبر استمرار العدوان والحصار والتجويع. 


وقال: إن الاحتلال يستغل حالة الحرب والانتهاكات المتكررة لدفع الفلسطينيين إلى النزوح القسري، في محاولة لفرض أجندة التهجير الجماعي، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

 

وتابع: "إننا نحذر من أن استمرار هذه الجرائم  سيؤدي لمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة بأكملها، ويفرض مسؤولية مباشرة على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف الراعية للهدنة، لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته الإجرامية".

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هدنة غزة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماع الدكتور فريد زهران

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