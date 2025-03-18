وكيل تعليم الدقهلية يكرم إدارة التربية الخاصة بالمديرية

كرم اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية المهندسة شيرين عوضين على جهودها التطوعية المتميزة في إنشاء وتطوير الموقع الإلكتروني للتقدم لنظام الدمج التعليمي الخاص بإدارة التربية الخاصة بالمديرية والذي أحدث طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي لأعمال الدمج التعليمي كما خفف العبء عن كاهل أولياء الأمور والطلاب من ذوي الهمم



جاء ذلك عقب استماعه لخطوات إنشاء وتطوير الموقع الإلكتروني بالتفصيل والعقبات التي تعرض لها المشروع ثمن الرشيدي جهود المهندسة شيرين عوضين وقدم لها أسمي معاني الشكر والتقدير لما قدمته من جهد تطوعي لتقديم خدمة جديدة ومتميزة لهذه الفئة من الطلاب وأولياء أمورهم مما ساهم بشكل كبير فى رفع كفاءة وسرعة الأداء عند رغبة ولي الأمر فى تسجيل قيد طالب بمنظومة الدمج التعليمي مشيرًا إلى أنه لا نهوض بالمجتمع ككل دون تفاني وعطاء أبنائه المخلصين.

كما كرم الرشيدي كلا من الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، نهى فتحي موجهة الإعاقة السمعية بالمديرية وخبير لغة الإشارة، داليا غانم كبير معلمين بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمنصورة وخبير لغة الإشارة



تنفيذ دورة 100 جملة إشارية في مجال تعليم لغة الإشارة

يأتي التكريم تقديرا لما بذلوه من جهد في تنفيذ دورة 100 جملة إشارية في مجال تعليم لغة الإشارة لمسئولي خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الدقهلية وديوان عام مديرية التربية والتعليم والإدارات النوعية في إطار مبادرة (بداية جديدة لبناء الانسان) تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالطلاب ذوي الهمم و الحرص الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.