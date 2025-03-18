الثلاثاء 18 مارس 2025
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أرملة من 25 عامًا، قصة هانم فتحي الأم المثالية بالدقهلية

الأم المثالية بالدقهلية
الأم المثالية بالدقهلية وابنائها، فيتو

حصلت هانم فتحي أحمد محمد جامع 52 سنه أرملة ومقيمة بكفر الوزير مركز ميت غمر  في الدقهلية على لقب الأم المثالية من أوائل الجمهورية عام 2025.

وأجرت فيتو اتصالا بها، حيث كشفت نجلتها إيمان عيد أن شقيقها أحمد هو من تقدم بأوراق والدتهما للأم المثالية تقديرا لها. 

وقالت إيمان إنها لم تتلق أي اتصال لمعرفة فوز والدتها إلا من خلال موقع “فيتو”. 

قصة كفاح هانم فتحي أحمد بنت كفر الوزير 

وتزوجت هانم فتحي من عيد عبد الكريم  الذي توفي وتركها ولديها طفلين وكان عمرها آنذاك 28 عاما، وكانت ابنتها الكبري تبلغ من العمر عامين، وابنها 15 يوما، وكان أول معاش لها 35 جنبها، تتقاسمه مع أم زوجها، وعملت بمحل بقالة تمتلكه حماتها وكانت تقوم بدفع الايجار للمحل.

الأم المثالية بقيت لأكثر من 25 عاما أرملة، وهي حاصلة على دبلوم زراعة وربة منزل، والآن  تتقاضى معاشا شهريا 2980 جنيها، وبعد 5 سنوات من وفاة زوجها حصلت على ميراثها من أبيها واشترت قطعة ارض صغيرة وبنتها طابق تعيش به مع اولادها هربا من الايجار وكرست حياتها لابنائها واهتمت بتعليمهما حتي تخرجا من الجامعة.

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إيمان 27 عاما حصلت على كلية الآداب ودبلوم متحصص وتمهيدي ماجستير وتم التسجيل بالماجستير ومهمتها أخصائي نفسي، وأحمد 25 عاما خريج  كلية علوم مالية وإدارية بتقدير امتياز وحال على الماجستير، ويعمل معيدا بكلية التكنولوجيا والتنمية.

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