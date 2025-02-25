افتتاح بطولة ألعاب القوى لمدارس التربية الخاصة في قنا

افتتح هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا فعاليات البطولة المحلية لألعاب القوى لطلاب مدارس التربية الخاصة والدمج، والتي تقام اليوم على ملعب مدرسة التربية الفكرية بقنا.



شهد الافتتاح اللواء أركان حرب مختار محفوظ قائد مدارس التأسيس العسكري بقنا و احمد حلمي مدير إدارة التربية الخاصة واسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعاطف قاسم موجه التربية الخاصة وحسن البهنساوي مدير مدرسة التربية الفكرية ونخبة من توجيه الإعاقات وهيئة التدريس بالفكرية والمدارس المشاركة بالبطولة.

تنمية روح التنافس وغرس الأمل



استهلت فعاليات البطولة بالسلام الجمهوري ثم طابور عرض الفرق المشاركة، وأعقبه كلمة مدير تعليم قنا والتي أشاد فيها بتنفيذ مثل تلك المسابقات التي تنمي لدى الطلاب روح التنافس وتغرس الأمل في نفوسهم وتعزز من دورهم الإيجابي.



وأضاف مدير التعليم أن لجنة التحكيم المشكلة تهدف إلى تصعيد أفضل العناصر المشاركة في البطولة لتمثيل المديرية في بطولة العاب القوى التي تنظمها الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.