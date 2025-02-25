الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح بطولة ألعاب القوى لمدارس التربية الخاصة في قنا

هاني عنتر الصابر
هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فيتو

 افتتح هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا فعاليات البطولة المحلية لألعاب القوى لطلاب مدارس التربية الخاصة والدمج، والتي تقام اليوم على ملعب مدرسة التربية الفكرية بقنا.


شهد الافتتاح اللواء أركان حرب مختار محفوظ قائد مدارس التأسيس العسكري بقنا و احمد حلمي مدير إدارة التربية الخاصة واسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعاطف  قاسم موجه التربية الخاصة وحسن البهنساوي مدير مدرسة التربية الفكرية ونخبة من توجيه الإعاقات وهيئة التدريس بالفكرية والمدارس المشاركة بالبطولة.

تنمية روح التنافس وغرس الأمل
 

استهلت فعاليات البطولة بالسلام الجمهوري ثم طابور عرض الفرق المشاركة، وأعقبه كلمة مدير تعليم قنا والتي أشاد فيها بتنفيذ مثل تلك المسابقات التي تنمي لدى الطلاب روح التنافس وتغرس الأمل في نفوسهم وتعزز من دورهم الإيجابي. 


وأضاف مدير التعليم أن لجنة التحكيم المشكلة تهدف إلى تصعيد أفضل العناصر المشاركة في البطولة لتمثيل المديرية في بطولة العاب القوى التي تنظمها الوزارة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة العاب القوي تعليم قنا قنا مدارس التأسيس العسكري مدارس التربية الخاصة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يبحث مع وفد "حيّنا" استكمال دراسات البنية التحتية وتعزيز التنمية

قنا تعلن خطتها لتوفير السلع وضبط الأسواق استعدادًا لشهر رمضان

تأجيل محاكمة متهمين في “خلية داعش قنا”

محافظ قنا يفتتح معرض أهلًا رمضان بخصومات تصل 35%

ads

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

فلوسي راحت، إحدى ضحايا منصة FBC بالمنوفية تروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها (فيديو)

انخفاض ملحوظ في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء

قصة أغرب واقعة نصب إلكتروني في منصة FBC، عصابة أجنبية استولت على أموال المصريين بخطة من 4 مراحل، ضبط 13 متهمًّا والبحث عن آخرين والضحايا يروون التفاصيل

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 بتوقيت القاهرة والمحافظات

تحقيق أمريكي في فيديو تقبيل ترامب قدم إيلون ماسك

الخطيب يتابع أعمال بناء استاد النادي الأهلي (صور)

منوعات

المزيد

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 بتوقيت القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية شخص مشهور في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

ما حكم الشرع في فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية