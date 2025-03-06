التعليم تنفي شائعة حظر قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس "IPS"

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية "IPS".

شروط القبول بمدارس ips

وأوضح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شروط القبول بهذه المدارس معلنة منذ اليوم الأول لفتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للمدارس من خلال الرابط التــالــي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مدارس الجمهورية، مؤكدًا حرصه على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأوضح أن زيارات الوزير الأخيرة لكل من اليابان والمملكة المتحدة ركزت على تعزيز سبل دمج الرعاية النفسية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن البرامج التعليمية، بهدف تحسين أدائهم الدراسي وتعزيز صحتهم النفسية، مما يساهم في دمجهم بشكل أكثر فاعلية في المجتمع.

وفي ختام تصريحاته، دعا المتحدث الرسمي جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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