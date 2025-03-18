محافظ الدقهلية يتفقد موقع حديقة حيوان المنصورة ويكلف بحملة لتنظيفه تمهيدا لتطويره (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، موقع حديقة الحيوان بالمنصورة، وكلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة برفع تجمعات وتراكمات القمامة منها، وشدد على ضرورة استمرار متابعة النظافة فيها.

حملة نظافة بحديقة الحيوان التمهيد للبدء في تنفيذ أعمال تطوير مشروع

وأوضح محافظ الدقهلية أن حملة النظافة في حديقة الحديقة والحفاظ عليها، تأتي في إطار التمهيد للبدء في تنفيذ أعمال تطوير مشروع حديقة الحيوان بعد توقفه لفترة زمنية، وذلك بعد الانتهاء من الموافقات وتخليص الأوراق، وللحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، ومنع تحول موقع الحديقة لمقلب أو استغلالها في إلقاء القمامة.

انتقلت معدات وسيارات النظافة وبدأت العمل في رفع تجمعات وتراكمات

وعلى الفور انتقلت معدات وسيارات النظافة وبدأت العمل في رفع تجمعات وتراكمات القمامة بموقع حديقة الحيوان في المنصورة، وإعادة المظهر الحضاري للمكان.

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