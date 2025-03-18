محافظ الإسماعيلية يُهنئ ليلى عبد العاطي الأم المثالية

قدَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، التهنئة للسيدة ليلى عبد العاطي عبد الحميد الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الإسماعيلية لهذا العام ٢٠٢٥.

جاء ذلك عقب إعلان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات لهذا العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم بوزارة التضامن الاجتماعي.

الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

وقد حصلت ليلى عبد العاطي عبد الحميد على المركز الأول على مستوى محافظة الإسماعيلية، تليها منى عبد الغني السيد في المركز الثاني، ورجاء عبد الحكيم محمد في المركز الثالث، وسيدة محمود جاد الكريم الأم المثالية لابن من ذوي الهمم.

تشكيل لجنة لفحص الطلبات

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتشكيل لجنة لتلقي وفحص طلبات المتقدمات للأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.



نبذة عن الام المثالية بالإسماعيلية

وتعدُّ السيدة ليلى عبد العاطي الأم المثالية لمحافظة الإسماعيلية لهذا العام مثالًا للتضحية والمثابرة، فهي أم لاثنين من الأبناء وحاصلة على مؤهل عال.

وقد واجهت تحديات كبيرة بعد تعرض أسرتها لأزمة اقتصادية أدت إلى فقدان ممتلكاتهم وتراكم الديون عليهم، وتدهور حالة زوجها الصحية، مما أدى لوفاته وأصبحت المعيل الوحيد لأبنائها الصغار. عملت في مجالات متعددة، كالتدريس في الحضانات ومحو الأمية ولها إسهامات في المشاركة المجتمعية، لتوفير احتياجات أسرتها وتعليم أبنائها، خلال هذه الفترة، واجهت صعوبات.

خضعت لجراحة قلب مفتوح عام ٢٠١٧، رغم ذلك نجحت في إكمال مسيرة أبنائها التعليمية؛ فحصل الابن على ليسانس الآداب قسم فلسفة وأتمت ابنتها الصغرى تعليمها الجامعي وحصلت على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية ومن ثم زواجهم، وهي اليوم تنتظر قدوم الأحفاد بعد سنوات طويلة من الكفاح والتضحية.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت أن إلهام إبراهيم نور محمد من محافظة البحر الأحمر الأولى على مستوى الجمهورية، ومنى نجار سليمان من محافظة أسوان الثانية على الجمهورية، وشربات فهمى عمار محمود من محافظة أسيوط الثالثة على الجمهورية.





وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025، والتي تترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين من الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، ووزارة الثقافة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمجلس القومي للمرأة،والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ولجنة التضامن بمجلس النواب وممثلين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة.

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