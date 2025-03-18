الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يُهنئ ليلى عبد العاطي الأم المثالية

الأم المثالية بالإسماعيلية،
الأم المثالية بالإسماعيلية، فيتو

قدَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، التهنئة للسيدة ليلى عبد العاطي عبد الحميد الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الإسماعيلية لهذا العام ٢٠٢٥. 

جامعة القناة تكثف جهودها لمواجهة التنمر بين طلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشيد بليالى رمضان الثقافية (صور)

 

جاء ذلك عقب إعلان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات لهذا العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم بوزارة التضامن الاجتماعي.  

 

الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة  

وقد حصلت ليلى عبد العاطي عبد الحميد على المركز الأول على مستوى محافظة الإسماعيلية، تليها منى عبد الغني السيد في المركز الثاني، ورجاء عبد الحكيم محمد في المركز الثالث، وسيدة محمود جاد الكريم الأم المثالية لابن من ذوي الهمم.  

 

تشكيل لجنة لفحص الطلبات 

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتشكيل لجنة لتلقي وفحص طلبات المتقدمات للأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.
 

نبذة عن الام المثالية بالإسماعيلية 

 

وتعدُّ السيدة ليلى عبد العاطي الأم المثالية لمحافظة الإسماعيلية لهذا العام مثالًا للتضحية والمثابرة، فهي أم لاثنين من الأبناء وحاصلة على مؤهل عال. 

 

 وقد واجهت تحديات كبيرة بعد تعرض أسرتها لأزمة اقتصادية أدت إلى فقدان ممتلكاتهم وتراكم الديون عليهم، وتدهور حالة زوجها الصحية، مما أدى لوفاته وأصبحت المعيل الوحيد لأبنائها الصغار. عملت في مجالات متعددة، كالتدريس في الحضانات ومحو الأمية ولها إسهامات في المشاركة المجتمعية، لتوفير احتياجات أسرتها وتعليم أبنائها، خلال هذه الفترة، واجهت صعوبات. 

 

خضعت لجراحة قلب مفتوح عام ٢٠١٧، رغم ذلك نجحت في إكمال مسيرة أبنائها التعليمية؛ فحصل الابن على ليسانس الآداب قسم فلسفة وأتمت ابنتها الصغرى تعليمها الجامعي وحصلت على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية ومن ثم زواجهم، وهي اليوم تنتظر قدوم الأحفاد بعد سنوات طويلة من الكفاح والتضحية.

 

 

 

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت  أن  إلهام إبراهيم نور محمد من محافظة البحر الأحمر الأولى على مستوى الجمهورية، ومنى نجار سليمان من محافظة أسوان الثانية على الجمهورية، وشربات فهمى عمار محمود من محافظة أسيوط الثالثة على الجمهورية. 


 

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025، والتي تترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين من الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، ووزارة الثقافة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمجلس القومي للمرأة،والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ولجنة التضامن بمجلس النواب وممثلين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية الأم المثالية بالإسماعيلية ليلي عبد العاطي الأمهات المثاليات

مواد متعلقة

ليلي عبد العاطي الأم المثالية بالإسماعيلية: عرفت الخبر من فيتو وهذه حكايتي

جامعة القناة تكثف جهودها لمواجهة التنمر بين طلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

الكشف الطبي على نزلاء قصر ضيافة كبار السن بالإسماعيلية(صور)

احتفالًا بيوم المرأة المصرية، تكريم  العاملات ومحاربات السرطان في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

توقيع زيزو للأهلي، اللاعب يبلغ الزمالك بحقيقة الأمر

نصيحة الأهلي لـ إمام عاشور للعودة إلى حسابات حسام حسن

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ( آخر تحديث)

"البكالوريا" بديلًا للثانوية العامة، وزير التعليم يستعرض نتائج الحوارات المجتمعية

لماذا تراجع الأهلي عن الانسحاب من كأس عاصمة مصر؟

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

بلاغ ضد أحمد سيد زيزو بسبب 3 ملايين جنيه (تفاصيل)

منوعات

المزيد

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

عدو محمد صلاح يفاجئ عمر مرموش بإشادة غير متوقعة

مخرج فيلم Avengers Doomsday يتحدث عن اختيار روبرت داوني جونيور للبطولة

سيلينا جوميز: كنت أشعر بالإحباط قبل العمل على ألبوم I Said I Love You First

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 18-3-2025 بالأسواق

السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ( آخر تحديث)

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

اللهم عليك بالمعتدين وعجِّل بالفرج، دعاء علي جمعة على الاحتلال بعد تجدد قصف غزة

ما حكم الجدال في التعليقات على مواقع التواصل أثناء الصيام؟، الأزهر للفتوى يرد (فيديو)

الإفتاء توضح معنى حديث "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"

المزيد
الجريدة الرسمية