ليلي عبد العاطي الأم المثالية بالإسماعيلية: عرفت الخبر من فيتو وهذه حكايتي

أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية ومنها الأم المثالية على محافظة الإسماعيلية.

ليلي عبد العاطي الأم المثالية بالإسماعيلية

وحصلت السيدة ليلي عبد العاطي من محافظة الإسماعيلية، على لقب الأم المثالية، وذلك نظرا لقصة كفاحها التي أثمرت عن نجاحها في تربية أبنائها وتخرجهم من الجامعة بتفوق.

لقب الأم المثالية بالإسماعيلية

ومن جانبها أكدت السيدة ليلي عبد العاطي، أم لشاب وفتاة وأرملة في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنها علمت من خلال مكالمة "فيتو" لها بحصولها على لقب الأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية.

دموع الفرحة

وأشارت وهي تبكي فرحا إلى أن لديها من الأبناء ولد وبنت تخرجا من كليتي الآداب ونظم المعلومات وقامت بتزويجهما وذلك بعد وفاة والدهما بعدة سنوات.

محنة الزوج حتى الوفاة

وذكرت أن زوجها كان يعمل أحد تجار الأثاث الكبار في محافظة الإسماعيلية ولكنه تعرض لعملية نصب من بعض الأشخاص مما أثر على صحته وأدي إلى إصابته بمرض في النخاع الشوكي أسفر عن إصابته بشلل وفقده للحركة منذ عام 2000 حتى توفاه الله في عام 2012.

ومنذ ذلك الوقت وهي فضلت عدم الزواج حيث انتبهت لتربية أبنائها وعملت باحدي دور الحضانة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى وذلك لتتمكن من الإنفاق على أبنائها.



و كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن فوز إلهام إبراهيم نور محمد من محافظة البحر الأحمر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، ومنى نجار سليمان من محافظة أسوان الثانية على الجمهورية، وشربات فهمى عمار محمود من محافظة أسيوط الثالثة على الجمهورية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025، والتي تترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين من الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، ووزارة الثقافة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمجلس القومي للمرأة،والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ولجنة التضامن بمجلس النواب وممثلين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.