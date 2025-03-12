الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

أشرف صبحي يبحث مع رئيس اتحاد كرة اليد خطط تطوير اللعبة وإعداد المنتخبات

أشرف صبحي يبحث مع
أشرف صبحي يبحث مع رئيس اتحاد كرة اليد خطط تطوير اللعبة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير اللعبة.

تناول اللقاء سبل دعم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، والاستعدادات الخاصة بالمنافسات القارية والعالمية المقبلة، إلى جانب مناقشة استراتيجية إعداد اللاعبين الناشئين والشباب لتأهيلهم للمشاركة في البطولات الكبرى.

أشرف صبحي يبحث مع رئيس اتحاد كرة اليد خطط تطوير اللعبة وإعداد المنتخبات
أشرف صبحي يبحث مع رئيس اتحاد كرة اليد خطط تطوير اللعبة وإعداد المنتخبات

وأكد الوزير على دعم الوزارة الكامل لاتحاد كرة اليد، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في السنوات الأخيرة، ومؤكدًا على أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة بما يواكب التحديات الرياضية العالمية.

من جانبه، استعرض خالد فتحي خطط العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن برامج تدريبية مكثفة، واستراتيجية لاكتشاف المواهب الواعدة، والتعاون مع الأندية والهيئات الرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين للعبة.

أشرف صبحي يعلق على زيارة إنفانتينو لـ مصر واستضافة عمومية "كاف"

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فور وصوله إلى مطار سفنكس الدولي،  لحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان في استقبال إنفانتينو أيضًا كل من الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري.

لحضور عمومية الكاف، وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الفيفا
لحضور عمومية الكاف، وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الفيفا

ورحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مؤكدًا اعتزاز مصر باستضافة هذا الحدث الرياضي المهم الذي يجمع قيادات كرة القدم الإفريقية والدولية.

لحضور عمومية الكاف، وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الفيفا
لحضور عمومية الكاف، وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الفيفا

وأشاد الوزير بالعلاقات القوية التي تربط مصر بالاتحادين الدولي والإفريقي، مشددًا على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتطوير كرة القدم في القارة الإفريقية وتعزيز سبل التعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية العالمية.

لحضور عمومية الكاف، وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الفيفا
لحضور عمومية الكاف، وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الفيفا

وشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس التنفيذي للكاف، ورؤساء الاتحادات الأعضاء الـ54، وممثلي اتحادات المناطق الست، بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم الإفريقية والدولية، ورجال الإعلام الرياضي.

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