السبت 15 مارس 2025
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رياضة

كرة اليد، الأهلي يلجأ للمدرسة الإسبانية لتعويض رحيل ستيفن مادسن

ستيفن مادسن
ستيفن مادسن

كرة اليد، دخل المدير الفني الإسباني راؤول جونزاليس حسابات النادي الأهلي لخلافة المدير الفني الحالي الدنماركي ستيفن مادسن، والذي أعلن رحيله لتدريب فريق باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل.

ويتولى جونزاليس حاليا مسئولية تدريب فريق باريس سان جيرمان، ولم يقدم أداء يرضي طموحات مسئولي الفريق الباريسي وهو ما دفعهم للبحث عن مدير فني جديد.

وحقق مادسن مع الأهلي عدد كبير من النجاحات في الموسم الحالي، أبرزها برونزية كأس العالم للأندية على حساب برشلونة الإسباني.

كما حقق مادسن مع الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس السوبر، وأصبح على بعد خطوات من حصد لقب دوري المحترفين.

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كرة اليد الأهلي ستيفن مادسن النادي الأهلي باريس سان جيرمان

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