موعد مباراة الأهلي وهليوبوليس في ثمن نهائي كأس مصر لليد

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام هليوبوليس اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وهليوبوليس في التاسعة مساء بدون حضور الجمهور.

وفي سياق متصل، دخل المدير الفني الإسباني راؤول جونزاليس حسابات النادي الأهلي لخلافة المدير الفني الحالي الدنماركي ستيفن مادسن، والذي أعلن رحيله لتدريب فريق باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل.

ويتولى جونزاليس حاليا مسئولية تدريب فريق باريس سان جيرمان، ولم يقدم أداء يرضي طموحات مسئولي الفريق الباريسي وهو ما دفعهم للبحث عن مدير فني جديد.

وحقق مادسن مع الأهلي عدد كبير من النجاحات في الموسم الحالي، أبرزها برونزية كأس العالم للأندية على حساب برشلونة الإسباني.

كما حقق مادسن مع الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس السوبر، وأصبح على بعد خطوات من حصد لقب دوري المحترفين.

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