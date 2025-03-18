الأفضل في النصف الأول من رمضان؟!

الفن وسنينه

مقال اليوم ليس مقالًا اعتياديًا كغالبية المقالات السابقة، التي نطرح فيها موضوعا يشغل بال الكثيرين من الوسط الفني أو من الجمهور أو نتصدى فيه بالنقد والتحليل لظاهرة أو عمل فني أو ماشابه ذلك، بل هو مقال نقدم فيه تقييمًا سريعًا لمحصلة ما تم عرضه من أعمال تليفزيونية على على مدار 15 يومًا، هي نصف شهر رمضان الكريم..

والتي تجاوزت ال 25 عملًا متنوعًا بين الكوميديا والجريمة والتشويق والفانتازيا والصبغة الاجتماعية وأغلبها من نوعية ال 15 حلقة وهذا شيء محمود تماما ولكنها بصفة عامة جاءت أقل بدرجة كبيرة من مثيلاتها في السنوات الأخيرة ولا سيما العام الماضي!

أعمال غلب على معظمها طابع الجريمة والدماء والعنف والبلطجة والألفاظ الخارجة والمشاهد التي لا تليق بجلال الشهر الكريم بشكل غير مسبوق، ما يستدعي وقفة قوية مع صناع هذه الأعمال، نتمنى أن يتحسن المستوى ونجد العوض ولو قليلًا في أعمال النصف الثاني من الشهر المبارك إن شاء الله.



وبعد أن تناولنا من قبل الأعمال والنجوم والكتاب والمخرجين الذين لم يوفقوا في مسلسلاتهم التي إنتهى عرض أغلبها مؤخرا سنكشف اليوم عن الأفضل في النصف الأول من دراما رمضان هذا العام من وجهة نظرنا الفنية النقدية المتواضعة، مع التأكيد على عدم وجود مسلسل هذا العام كامل الأوصاف تماما، بل كل الأعمال تقريبًا حتى الآن بها هنات ومشاكل على سواء على المستوى الفني أو على مستوى المضمون والقيمة المقدمة ولكن بدرجات ونسب متفاوتة.

ولاد الشمس وقلبي ومفتاحه

نبدأ بالأعمال المتميزة على قلتها الشديدة والتي نراها الأفضل حتى الآن وهي:

- ولاد الشمس بطولة النجم الكبير محمود حميدة مع الرائعين أحمد مالك وطه دسوقي، تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام.

- قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ومحمد دياب، تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.



- كامل العدد ++ بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وحسين فهمي وإسعاد يونس، تأليف رنا أبو الريش وياسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.



أفضل مسلسل كوميدي

النص، بطولة أحمد آمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر، تأليف عبد الرحمن جاويش وسارة هجرس ووجيه صبري، إخراج حسام علي.

دياب وآسر وآمين

أما على مستوى التمثيل الذي أراه جيدا إلى حدا ما هذا العام، فقد تفوق وتميز فيه عدد لا بأس به من النجوم والفنانين على خلاف الأعمال المقدمة والأفضل هم:

- محمد دياب عن مسلسل قلبي ومفتاحه.

- آسر ياسين عن مسلسل قلبي ومفتاحه.

- محمود حميدة عن مسلسل ولاد الشمس.

- طه دسوقي وأحمد مالك عن ولاد الشمس.

- أحمد آمين عن مسلسل النص، هشام ماجد ومصطفى غريب عن أشغال شقة جدًا هم الأفضل في فئة الممثل الكوميدي.

- في فئة الممثلات البطلات: المستوى ضعيف للغاية فلم تقنعني سوى مي عز الدين عن مسلسل قلبي ومفتاحه- أسماء أبو اليزيد في مسلسل النص - دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد 3.



- أشرف عبد الباقي -عايدة رياض - محمود عزب في مسلسل قلبي ومفتاحه، انتصار - إدوارد في مسلسل إش إش ' في فئة ال Grand الممثلين الكبار.

- أحمد عبد الوهاب في مسلسل أشغال شقة جدًا ومسلسل الكابتن

مينا أبو الدهب أو عبيد في مسلسل ولاد الشمس -عبد الرحمن محمد أو زقزوق في مسلسل النص - محمد علي ميزو أو بكار - تقى حسام أو عاليا - جنا صلاح أو شروق في مسلسل قلبي ومفتاحه

الأفضل كوجوه شابة وجديدة مبشرة.

شادي وتامر ومهاب

أما عن المؤلفين والمخرجين الأفضل في النصف الأول من رمضان فهم:

- مهاب طارق في ولاد الشمس - تامر محسن ومها الوزير عن قلبي ومفتاحه - عبد الرحمن جاويش وسارة هجرس ووجيه صبري عن النص.

- المخرجون: شادي عبد السلام عن ولاد الشمس، حسام علي عن النص، تامر محسن عن قلبي ومفتاحه، خالد الحلفاوي عن كامل العدد ++.

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