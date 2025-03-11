الجزء الممتلئ من الكوب في دراما رمضان؟!

ولأننا لا ننظر إلى الجزء الفارغ من الكوب فقط بل والممتلئ أيضا على حد سواء وبنفس القدر من الاهتمام حتى لو كان الأخير أقل بكثير من الأول، ذلك لأننا نعتبر أن الجزء الممتلىء بمثابة شعاع نور وأمل في مزيد من الامتلاء الذي يعكس النجاح والتميز والسير على الطريق الصحيح!



ومن ثم بعد أن تعرضنا في المقال السابق والذي قبله لخطايا وأخطاء صناع الدراما في الموسم الرمضاني الحالي الذي نحسبه الأضعف والأقل منذ عدة سنوات من حيث المضمون، والأكثر من حيث كم الأعمال التي تروج للجريمة والعنف والدماء والقتل والبلطجة والألفاظ والمشاهد التي لا تليق بجلالة وقدر الشهر الكريم!



فإننا نتناول سريعًا في مقال اليوم الجزء الآخر الممتلئ المضيء من الكوب، أو الفنانين والمخرجين والكتاب وصناع الدراما الذين اجتهدوا ليقدموا أعمالًا جيدة مختلفة يستحقون عليها كل التحية والتقدير.

إسم على مسمى

أحمد آمين له بالفعل نصيب كبير من إسمه خاصة فيما يتعلق بالجزء الثاني منه! آمين فهو بحق آمين على نفسه أولًا لا يدفعها إلى تقديم أعمال لا ترضى عنها لمجرد التواجد وكسب مزيد من المال كما يفعل للأسف الغالبية العظمى من فناني وفنانات الأجيال الحالية!

وثانيًا هو آمين على جمهوره الذي صنع شهرته واسمه ووضعه في مكانة مختلفة بين نجوم الفن، وهو ما تعكسه أعماله السابقة منذ إطلالته الأولى ببرنامج البلاتوه مرورًا ب الوصية، جزيرة غمام، الصفارة حتى توج هذه المسيرة ب مسلسله المتفرد المعروض حاليًا 'النص' الذي يقدم فيه وجبة فنية دسمة من الدراما والكوميديا والخيال والتاريخ بأسلوب سلس ومشوق يجعله في صدارة الفنانين المبدعين حتى الآن بعد مرور ثلث الموسم الرمضاني..

المسلسل عن كتاب مذكرات نشال للكاتب أيمن عثمان، عن وقائع حقيقية في عشرينيات القرن الماضي، سيناريو وحوار عبد الرحمن جاويش وسارة هجرس ووجيه صبري، إخراج حسام علي الذي اعتبره من أهم المخرجين في دراما رمضان هذا العام رغم قلة أعماله السابقة مثل القاهرة كابول، ورق التوت، نظرة حب، وكل المشاركين في العمل يستحقون التحية أيضًا..

المدهش دائمًا حمزة العيلي “درويش” والموهوب صدقي صخر “الصاغ علوي” صاحبة الحضور المختلف أسماء أبو اليزيد “رسمية”، القادم في عالم الكوميديا بقوة عبد الرحمن محمد “زقزوق” المتمكنة دنيا سامي “عيشة” والجميلة الجريئة سامية الطرابلسي التي أثبتت أن الموهبة أهم وأبقى من الجمال “عزيزة أم زقزوق”، خفيف الظل والطلة ميشيل ميلاد “إسماعيل المخترع”!.

الجوكر والجميلة

لا أخفى تحيزي وإعجابي المتكرر بالنجم الجوكر صاحب أسلوب السهل الممتنع الطبيعي جدًا آسر ياسين الذي يواصل مشوار التألق من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه، تشاركه الجميلة العزيزة الذكية مي عز الدين في أفضل أدوارها حتى الآن وهو الدور الذي تتنقل فيه بوعي شديد بين الخوف والقلق وانتظار المجهول والرومانسية والرقة والشجن..

كذلك أعجبني جدًا النجم الكبير المتصالح مع نفسه ومع الآخرين أشرف عبد الباقي في دور بعيدا تماما عن الكوميديا التي صال وجال فيها، وكذلك القديرة عايدة رياض، والمفاجأة الرائعة محمود عزب وبالتأكيد الموهوب المتمكن جدًا من كل دور يمثله محمد دياب، والتقدير موفور للمؤلف والمخرج المبدع دوما تامر محسن الذي اعتبره واحدا من كبار مخرجي ومؤلفي الواقعية الجديدة في الدراما التليفزيونية المصرية في السنوات الأخيرة.

ولاد حميدة

حقيقة لا يمكن تصور فنان آخر في دور بابا ماجد بمسلسل ولاد الشمس، غير النجم المخضرم الذي يعتد امتداد لزمن الفن الجميل في الخمسينيات والستينيات محمود حميدة!، الذي احتضن بذكاء وحب ووعي شديد مجموعة من الفنانين الشباب والوجوه الصاعدة الموهوبة وساهم بخبرته وحرفيته في إخراج أفضل ما لديهم من أداء وهم القادم إلى الصفوف الأولى قريبًا جدًا طه دسوقي والمتمكن أحمد مالك وأحد مفاجأت المسلسل الفنان الرائع مينا أبو الدهب الذي جسد دور مساعد وكاتم أسرار بابا ماجد..

والثناء والتحية كذلك لمؤلف العمل الشاب مهاب طارق الذي كتب شهادة ميلاده الحقيقية بهذا العمل بعيدا عن أعماله السابقة مع المخرج محمد سامي! لطرحه موضوع شائك ومهم، دور الأيتام وما يحدث فيها من تجاوزات وكوارث وفساد وأعمال مشبوهة يتم استغلال هؤلاء الأيتام فيها! والمخرج الحساس الملم بالتفاصيل الذي يعد الأصغر سنًا بين مخرجي رمضان هذا العام شادي عبد السلام صاحب الأعمال الناجحة مثل برغم القانون، في كل أسبوع حكاية، اتزان.

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