هؤلاء خيبوا التوقعات في دراما رمضان؟!

الفن وسنينه

تناولنا في المقال السابق بالذكر والإشادة مجموعة محدودة من النجوم والفنانين والمؤلفين والمخرجين الذين كانوا عكس التيار السائد في مسلسلات رمضان بعد مضي أكثر من ثلثه، حيث كان التألق والإبداع والاختلاف عنوانهم ومنهجهم على خلاف أغلب أقرانهم في هذا الشهر!

ومن ثم كانت النتيجة الطبيعية تفوق وتفرد الأعمال التي قدموها وتصدرها قائمة الأفضل من حيث القيمة والمضمون والرسالة بعيدًا عن حسابات الترند والأكثر مشاهدة والكتائب الإلكترونية التي تقلب الحقائق على هوى من يمولها ويدفع أكثر فترفع من تشاء وتحط من قدر من تشاء أيضًا.



و لأن لكل شيء وجهان أحدهما مضيء والآخر مظلم، إيجابي وسلبي، ناجح وغير موفق، فإنه من الطبيعي والمنطقي جدًا أن نتعرض بالذكر أيضًا لمجموعة أخرى من النجوم والفنانين والمؤلفين والمخرحين الذين لم يوفقوا في أعمال رمضان حتى الآن، وخيبوا التوقعات والآمال المعقودة عليهم ولم ترتق المجهودات التي بذلوها في هذه الأعمال إلى المستوى المأمول.

حكيم وسيد الناس

أول النجوم الذين لم يوفقوا من وجهة نظري في سباق رمضان الدرامي حتى الآن، مصطفى شعبان من خلال مسلسل حكيم باشا، الذي حاول عن طريقه تغيير جلده باقتحام اللون الصعيدي ولكنه لم يستعد على ما يبدو لهذه التجربة بالشكل الكافي، ولم يتدرب جيدًا على اللهجة الصعيدية..

فجاءت طريقة كلامه وحديثه غير مقنعة أو معبرة عكس فنانين غيره مشاركين في العمل كالفنان القدير رياض الخولي والموهوبة جدًا سهر الصايغ، التأليف لمحمد الشواف وإخراج أحمد خالد آمين.

عمرو سعد أو سيد الناس لا يختلف إثنان على موهبته ونجاحاته رغم تكراره للشخصيات التي يجسدها! وهو في مسلسله الحالي وقع في فخ المخرج محمد سامي الذي يدور في فلك واحد لا يغيره أبدًا سواء من حيث الموضوع الذي يتناوله والأجواء المحيطة به، والتحابيش غير المنطقية التي يضعها حتى لو لم يكن هو المؤلف صاحب العمل!

أو من حيث الأداء الزاعق العنيف والصوت العالي والعبارات والكلمات الركيكة التي تهبط بالذوق العام، فجاء أداء عمرو مستهلكًا ومكررًا لم يضف الجديد له بل انتقص من رصيده.. سيد الناس تأليف خالد صلاح ويشارك في البطولة أحمد زاهر وإلهام شاهين وريم مصطفى وسلوى عثمان وأخرون.

إلهام وهالة

لا جدال أيضًا على موهبة وتاريخ ونجاحات وذكاء النجمة الكبيرة إلهام شاهين، ولكن يبدو أنها راهنت هذه المرة أكثر على حجم المشاهدات المرتفعة التي تنالها أعمال المخرج محمد سامي بعيدا عن مستوى وقيمة هذه الأعمال الضعيفة، والتي تروج للبلطجة والعنف والقيم السلبية!

فجاء أدائها لشخصية اعتماد الهواري في مسلسل سيد الناس مخيبًا وغريبًا معتمدًا على طبقة الصوت العالي الرنان على حساب التمثيل والتشخيص كعادة كل من يعمل مع هذا المخرج، والمدهش حقا أن إلهام شاهين عبرت عن سعادتها بهذه الشخصية ورأت أن محمد سامي نجح في إخراج طبقات صوتية لديها لم تكن تعلم بوجودها..

ونفس الكلام تقريبًا يقال عن الفنانة هالة صدقي من حيث الأداء في مسلسل آخر معروض حاليًا تأليفًا وإخراجًا لمحمد سامي 'إش إش'، بطولة زوجته مي عمر مع ماجد المصري وانتصار ومحمد الشرنوبي..

ولكن تزيد هالة عن إلهام في حجم الصوت العالي الطنان المستفز في أغلب المشاهد بداعي وبدون إلى حد الأفورة غير المبررة وغير المستحبة، من خلال شخصية شادية زوجة تاجر المخدرات الرجل القوي الجبار رجب الجريتلي الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري.

هنيدي والكابتن

كنت أتمنى ولكن هيهات أن تكون عودة نجم وعراب كتيبة المضحكين الجدد في السينما الفنان محمد هنيدي للدراما التليفزيونية عودة حميدة وموفقة بعد غياب 7 سنوات، بمسلسله شهادة معاملة أطفال، تأليف محمد سليمان عبد المالك الذي يعد هذا العمل هو الأضعف بين أعماله التي كان أخرها إمبراطورية ميم رمضان الماضي، وإخراج سامح عبدالعزيز الذي لم يستطع في رأيي أن يسيطر على هنيدي وأسلوبه القديم في التمثيل!

فخالف هنيدي كل التوقعات والأمنيات منذ بداية عرض العمل، بمحاولته تجسيد شخصية المحامي الشرير الأفاق بمفهوم عفا عليه الزمن! بالنظرة الجاحظة والتبريق ورفع الحواجب والصوت المجلجل فكانت النتيجة عكسية تمامًا طوال الوقت! حتى بعد أن أفاق من غيبوبة دامت 20 عامًا كاملة! تغير فيها كل الأهل والناس والظروف حوله..

ومن الفنانين الذين راهنت عليهم في مجال الكوميديا وسعدت بنجاحاتهم السابقة الفنان المتميز أكرم حسني، ولكنني صراحة لم أكن متفائلا بدرجة ما بمسلسله الجديد الكابتن، منذ الكشف عن فكرته التي تدور حول الأرواح والعفاريت! تلك الفكرة المكررة جدًا وصدقت توقعاتي بعد عرض المسلسل حيث لم تعطي هذه الفكرة فرصة جيدة لأكرم لإخراج وإبراز مواهبه في الكوميديا..

فكانت معظم محاولات الإضحاك من جانبه عبارة عن إفيهات وتعليقات لا أكثر ونادرًا ما تنبع من المواقف الدرامية.. المسلسل تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي وإخراج معتز التوني صاحب الدم الخفيف، ولكن لم يسعفه الورق في عمل مسلسل جيد!، شارك في البطولة سوسن بدر، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، أحمد الرافعي، سامي مغاوري.

الزوجان حسن وإيمي

أخيرًا توقع الكثيرون أن يقدم الزوجان النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم عملًا كوميديًا جيدا في مسلسل عقبال عندكوا، يعوضان به غيابهما 7سنوات منذ مسلسل عزمي وأشجان، ولكن ذلك لم يتحقق حتى الآن!

وجاء أداء حسن مفتعلًا ونمطيا وغير مبرر ولا يجلب أي نوع من الضحك رغم الشخصيات المتعددة التي يلعبها بالمسلسل، وكذلك إيمي التي فقدت كثيرا من بريقها وحضورها وسرعة بديهتها وتعليقاتها الخفيفة الذكية التي ميزتها بأعمال مثل زنقة ستات، تيتة رهيبة، نيللي وشريهان.. ولهذا جاء المسلسل دون المستوى استظراف في استظراف وحشو وإفيهات غير مقبولة!، المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.