بعد استيائه من الخدمات أمس، محافظ الدقهلية يتفقد مدينة السنبلاوين لليوم الثاني على التوالي

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم ولليوم الثاني على التوالي مدينة السنبلاوين، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن جولاته اليومية المفاجئة لا تتوقف حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، من منطلق حرصه على تقييم الأداء بنفسه.

لليوم الثاني على التوالي محافظ الدقهلية يتفقد مدينة السنبلاوين

وخلال تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي، لمتابعة ما تم التنبيه عليه بالأمس، وشدد على ضرورة سرعة إنهاء ملفات وطلبات المواطنين وتقديم الخدمات، خاصة ملفات التصالح، ومنع التزاحم وتنظيم العمل بتقسيم الوحدات المحلية حسب جدول في تقديم ملفاتهم على مدار الأسبوع، وسرعة الرد على شكاوى المواطنين والاستجابة لها والعمل على حلها، وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة في إطار القانون.

محافظ الدقهلية يشدد على سرعة تحصيل موارد الدولة ومتأخرات الإيرادات

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة تحصيل موارد الدولة ومتأخرات الإيرادات، ورفع الاعلانات غير المرخصة التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة، وتفقد شوارع مدينة السنبلاوين للوقوف على مستوى النظافة بالشوارع.

رفع أي تجمعات للقمامة، ورفع مستوى النظافة بالشوارع

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة رفع أي تجمعات للقمامة، ورفع مستوى النظافة بالشوارع، كما تفقد عدد من أفران الخبز لمتابعة الالتزام بالمواصفات والوزن، وكلف مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة عليها، والتقى المواطنين واستمع إليهم، وأكد أنه لا مكان لمقصر أو متقاعس في أداء الخدمات للمواطنين.

رافق محافظ الدقهلية في جولته التفتيشية اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، ولجنة من إدارة الحوكمة والمراجعة، والإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة.

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