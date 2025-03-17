محافظ الدقهلية يصدر حركة تغييرات لعدد من رؤساء المراكز والمدن

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، حركة تدوير لعدد من رؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة

حركة تدوير لرؤساء المدن في الدقهلية

وأكد أن ذلك يأتي في أعقاب عدد من الجولات التفتيشية المفاجئة على مدار الفترة الماضية وما تم رصده من سلبيات وايجابيات بالمراكز والمدن، وحسب امكانيات وقدرات كل منهم.

الدكروري للسنبلاوين والمزين لمحل الدمنة

وشملت الحركة ندب اللواء عماد الدكروري من العمل رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب رحاب المزين من العمل بالديوان العام للمحافظة للعمل رئيس الوحدة المحلية بمدينة محلة دمنه، والقيام بالاشراف على الوحدة القروية بمنية محلة دمنه

قابيل لميت سلسيل والنجارة لطلخا

وندب السيد حاتم قابيل من العمل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب السيد اسلام النجار من العمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل رئيس مركز ومدينة طلخا

عبد الباقي لمركز المنصورة والسعدني لمنية النصر

وندب السيد محمد عبد الباقي من العمل رئيس مركز ومدينة أجا للعمل رئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب السيد محمد عوض الدسوقي من العمل رئيس مركز ومدينة منية النصر للعمل رئيس مركز ومدينة أجا، وندب السيد وائل السعدني من العمل رئيس مدينة محلة دمنة للعمل رئيس مركز ومدينة منية النصر.

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