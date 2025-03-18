وكيل تضامن الدقهلية توجه إدارة الدفاع الاجتماعي بإيداع طفل بلا مأوى بدار رعاية (صور)

وجهت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة،وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية مدير إدارة الدفاع الاجتماعي بالتعامل الفوري مع بلاغ بوجود طفل بلا مأوى بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة.

وعلي الفور انتقل وليد حافظ وفريق التدخل السريع لمكان البلاغ واستلام الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية وتم إيداعة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين وتم تقديم له كافة اوجة الرعاية اللازمة .



وتهيب" مديرية تضامن الدقهلية" بالمواطنين أن فريق التدخل السريع يتلقى البلاغات على الخط الساخن للوزارة (١٦٤٣٩) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (١٦٥٢٨) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ويتم التحرك الفورى والتعامل مع البلاغات بكل سرعة ودقة.

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