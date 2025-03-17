تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال إنشاء رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة في المسافة من شارع الجلاء من بوابة الجامعة حتى ميدان مشعل، وأنه تمت أعمال التغطية من تقاطع جيهان حتى تقاطع الثانوية في الاتجاهين، والحارة اليمنى من شارع الثانوية حتى محطة الصرف، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024-2025، وتهدف إلى رفع كفاءة وتطوير الشارع وتحسين الصورة البصرية، تحت إشراف مديرية الطرق.

مشروع رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة ضمن الخطة الإستثمارية

من جانبها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة، أن مشروع رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة، يأتي ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024-2025، وتم الانتهاء من تغطية طبقة الأسفلت من تقاطع جيهان حتى تقاطع الثانوية بالكامل، ومن شارع الثانوية حتى محطة الصرف في الحارة اليمنى.

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