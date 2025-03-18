الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

الخارجية التركية: إسرائيل تتحدى الإنسانية وتبدأ مرحلة جديدة من الإبادة

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن إسرائيل باستئناف حربها على غزة تتحدى الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقيم..

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء عن قلق روسيا إزاء التصعيد المستمر في قطاع غزة وسقوط ضحايا بين المدنيين، جراء استئناف إسرائيل حربها على غزة.

وفي سياق اخر قال مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية، إن الطواقم الطبية بالمستشفى عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة.

نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية

وأشار أبو سلمية في تصريحات صحفية، تابعها المركز الفلسطيني للإعلام، إلى نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية نتيجة استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع: “لا يمكن للمنظومة الصحية التعامل مع الكم الكبير من المصابين، ونعاني من نقص في الأدوية بسبب إغلاق المعابر”.

 جريمة مكتملة الأركان ارتكبها الاحتلال فجر اليوم

وأضاف: ” نحن أمام جريمة مكتملة الأركان ارتكبها الاحتلال فجر اليوم”، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية تصل للمصابين بصعوبة بالغة.

وقالت مصادر طبية، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 342 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 179 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

في خرق فاضح للهدنة

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، في خرق فاضح للهدنة، حيث استهدفت الغارات الجوية مناطق متفرقة في القطاع؛ أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 342 فلسطينيًّا وإصابة المئات من الفلسطينيين، وذلك في اليوم الـ 58 من اتفاق وقف إطلاق النار.

 

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