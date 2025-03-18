جيروزاليم بوست: إلغاء شهادة نتنياهو في المحاكمة بسبب تجدد القتال في غزة

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إلغاء شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المحاكمة الجارية ضده فى العديد من القضايا، بسبب تجدد القتال فى قطاع غزة.

اجتماع طارئ للمجلس الوزاري الأمني ​​المصغر

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن نتنياهو بصدد عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري الأمني ​​المصغر في الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي؛ لبحث الوضع الراهن في غزة.

وتتعرض غزة لهجوم عنيف، منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث نفذت إسرائيل غارات قاتلة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

تعليمات جديدة لسكان المستوطنات الإسرائيلية

وعلى الجانب الآخر أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تعليمات جديدة لسكان المستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع قطاع غزة وسط تجدد القتال، وفرض قيودا على الأنشطة التعليمية فيها.

إسرائيل تصدر تعليمات جديدة للجبهة الداخلية ومستوطنات غلاف غزة

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان رسمي عبر منصة "تليجرام": "تغييرات في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية، في ختام تقييم الوضع تقرر انه اعتبارا من الساعة 02:00 تتغير تعليمات الجبهة الداخلية حيث ستنتقل مناطق غلاف غزة من الأنشطة الكاملة إلى الأنشطة المحدودة التي لا تسمح باجراء الأنشطة التعليمية".

وأضاف البيان: "باقي المناطق تبقى دون تغيير، ويجب مواصلة متابعة تعليمات الجبهة الداخلية".

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