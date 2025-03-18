الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لتثبيت الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على غزة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بموقف دولى حازم لتثبيت الوقف الفورى لعدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، محذرة من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته بتهجير أبناء الشعب الفلسطينى.

الحلول السياسية هي مدخل لتحقيق التهدئة

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الحلول السياسية هي مدخل لتحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

الهجوم الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني في القطاع

وأدان البيان، الهجوم الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني في القطاع، والذي خلف حتى الآن 254 شهيدا وعشرات المفقودين ومئات الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، معتبرة أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العزل يمثل هروبًا إسرائيليًا رسميًا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتعطيلًا للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار وتوحيد شطري الوطن، وتجسيد الدولة الفلسطينية.

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