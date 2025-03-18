الاحتلال يصدر أوامر إخلاء إسرائيلية لمناطق في قطاع غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، أوامر إخلاء لعدد من المناطق في قطاع غزة.

وتشمل أوامر الإخلاء مناطق بيت حانون، وخربة خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة.

استئناف الحرب وإعلان تل أبيب انتهاء التهدئة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على أنحاء مختلفة من قطاع غزة مع استئناف الحرب وإعلان تل أبيب انتهاء التهدئة.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن جيش الاحتلال الإٍسرائيلي شن غارات مكثفة الثلاثاء على منطقة رفح في القطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم المفاجئ الذي بدأ فجر الثلاثاء سيستمر طالما دعت الحاجة، وسيتجاوز نطاق العمليات الجوية، وعزا الاحتلال ذلك لنية حماس شن هجمات، وتعزيز قوتها وتسليحها، وفق القناة 12 العبرية.

أهداف هذا التصعيد المفاجئ

وقال المستوى السياسي بتل أبيب: إن من ضمن أهداف هذا التصعيد المفاجئ "إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات وإقرار المطروح عليها دون جدال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.