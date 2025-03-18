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خارج الحدود

جيش الاحتلال: الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

الحرب على غزة، أعلن جيش الاحتلال أن الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي.

ويقود رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، استئناف الهجوم على قطاع غزة، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار من مقره في كرياه في تل أبيب.

وتم إعداد خطة الهجوم وإبقاؤها سرية داخل جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي بهدف إحداث مفاجأة في الهجوم. 

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان إنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.

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قطاع غزة الحرب على غزة تل أبيب جيش دفاع الاحتلال

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