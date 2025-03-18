مصادر طبية: 35 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الإسرائيلي على مدينة غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 35 فلسطينيا وسقوط عشرات المصابين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة العشرات، في قصف الاحتلال خيام النازحين بمنطقة مواصي غرب خان يونس، جنوب القطاع.

كما اُستشهد فلسطينيون وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، وثلاثة منازل في شارع الصناعة في حي تل الهوا، وفي البريج ومخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وتواجه طواقم الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول الى المناطق المستهدفة، بسبب تواصل القصف العنيف من طائرات الاحتلال.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.

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