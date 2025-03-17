طريقة عمل القطايف بالشيكولاتة، حلوى رمضانية لذيذة

طريقة عمل القطايف، القطايف من الحلوى الرمضانية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر وعادة تقدم بالمكسرات والعسل ويعذفها الكبار والصغار.

وطريقة عمل القطايف، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضير العجينة فى المنزل وبحشوات مختلفة، لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل القطايف بالشيكولاتة.

مكونات عمل القطايف بالشيكولاتة:-

للعجينة

2 كوب دقيق

1/2 كوب سميد ناعم

1/4 كوب سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 كوب ماء دافئ

للحشوة:

200 جرام شيكولاتة داكنة أو بالحليب (مذوبة)

1/2 كوب بندق أو لوز مجروش (اختياري)

للقلي والتقديم:

زيت للقلي

شيكولاتة مذابة للتزيين

سكر بودر (اختياري)

طريقة عمل القطايف بالشيكولاتة:-

لتحضير عجينة القطايف، في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السميد، السكر، الخميرة، البيكنج بودر، والملح.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا واخلطي حتى تحصلي على عجينة سائلة وسميكة قليلًا.

غطي الوعاء واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

لطهى القطايف، سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

اسكبي كمية صغيرة من العجينة (حوالي ملعقة كبيرة) لتشكيل قرص صغير.

اتركيه حتى تظهر الفقاعات على السطح ويجف الوجه العلوي، ثم ارفعيه من المقلاة (لا تقلبيها).

كرري العملية حتى تنتهي العجينة.

لحشو القطايف بالشوكولاتة، خذي قرصًا من القطايف وضعي في المنتصف قليلًا من الشيكولاتة المذابة والبندق المجروش.

أغلقي القطايف على شكل نصف دائرة واضغطي على الحواف جيدًا.

لقلي القطايف، سخني زيت غزير في مقلاة، واقلي القطايف حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجيها وضعيها على ورق ماص للزيت.

زيني القطايف بالشيكولاتة المذابة أو رشي عليها السكر البودر، وتقدم بعدها.

القطايف بالشيكولاتة

ولعمل القطايف بالكريمة

مكونات عمل القطايف بالكريمة:-

لعجينة القطايف

3 كوب إلا ربع دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

2 كوب ماء

للحشو

جبن بالقشطة بدون ملح

زيت للقلي

عسل

طريقة عمل القطايف بالكريمة:-

لعمل عجينة القطايف، حيث يوضع السكر مع الحليب مع الخميرة ويقلب

يترك حتى يخمر.

يترك حتى يخمر. يقلب البيكنج بودر على الدقيق.

ثم يوضع لهم خليط الخميرة.

يضاف الماء ويقلب الخليط حتى نحصل على عجين سائل.

تترك حتى تخمر.

تسخن مقلاة غير لاصقة.

يوضع مقدار ملعقة بالمقلاة.

وتترك حتى تظهر فقاقيع داخل كل قرص من العجينة.

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

ثم نحضر الحشو، حيث تحشي القطايف بالجبن.

تقلي في الزيت الحار.

تقدم ساخنة بعد أن توضع في العسل.

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