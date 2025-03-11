استعدادًا للعيد.. ننشر أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور في الأسواق.. كيلو المشكل يبدأ من 285 جنيهًا والغريبة بـ 440 جنيهًا

أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، طرحت المحال التجارية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك؛ أصناف الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور وغيرها من الحلويات المرتبطة بالعيد.

اسعار الكعك 2025

أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة

وترصد «فيتو» بناءً على جولة ميدانية قامت بها في المحال التجارية بمنطقة وسط القاهرة؛ أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والشكلمة والمنين والمعمول والكوكيز؛ في السطور الأتية:

اسعار الكعك 2025

أسعار بسكويت العيد في المحال التجارية

بلغ سعر بسكويت برتقال علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت جوز هند علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت جوز هند علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت برتقال علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت سادة علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.

اسعار البسكويت 2025

أسعار البسكويت في عيد الفطر 2025

بلغ سعر بسكويت سادة علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا. بلغ سعر بسكويت شوكولاتة علبة 36 قطعة نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر بسكويت شوكولاتة علبة 72 قطعة نحو 260 جنيهًا. بلغ سعر كيلو بسكويت مشكل نحو 265 جنيهًا. بلغ سعر بسكويت مشكلت علبة 24 قطعة نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر بسكويت مشكلت علبة 48 قطعة نحو 260 جنيهًا. بلغ سعر علبة بسكويت مشكلت تويست 24 قطعة نحو 145 جنيهًا.

اسعار الكعك 2025

أسعار الشكلمة والكوكيز في عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة شكلمة نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر علبة شكلمة نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كوكيز فانيليا علبة 30 قطعة نحو 140 جنيهًا.

أسعار الكعك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر كعك ملبن علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا. بلغ سعر كعك عجمية علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا. بلغ سعر كعك عين جمل علبة 16 قطعة نحو 185 جنيهًا. بلغ سعر كعك فستق علبة 16 قطعة نحو 215 جنيهًا. بلغ سعر كعك مشكلت علبة 16 قطعة نحو 160 جنيهًا. بلغ سعر كعك سادة علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر كعك عجمية علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا.

اسعار الكعك 2025

سعر الكعك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر كعك عين جمل علبة 32 قطعة نحو 365 جنيهًا.

بلغ سعر كعك فستق علبة 32 قطعة نحو 420 جنيهًا.

بلغ سعر كعك ملبن علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كعك سادة علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كعك مشكلت علبة 32 قطعة نحو 310 جنيهات.

بلغ سعر كعك عجوة علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

اسعار المعمول 2025

أسعار المنين في عيد الفطر 2025

بلغ سعر منين سادة علبة 32 قطعة نحو 150 جنيهًا. بلغ سعر منين سادة علبة 64 قطعة نحو 290 جنيهًا. بلغ سعر منين عجوة علبة 52 قطعة نحو 290 جنيهًا. بلغ سعر منين عجوة علبة 26 قطعة نحو 150 جنيهًا.

أسعار المعمول في عيد الفطر 2025

بلغ سعر معمول عجوة علبة 20 قطعة نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر معمول عجوة علبة 40 قطعة نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر معمول ملبن علبة 20 قطعة نحو 135 جنيهًا.

اسعار الكعك 2025

أسعار علب الكعك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة مشكلة وزن نصف كيلو وتحتوي على 8 قطع كعك سادة و18 قطعة بسكويت سادة نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن كيلو نحو 285 جنيهًا. بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 1.5 كيلو نحو 470 جنيهًا. بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 2 كيلو نحو 600 جنيه. بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 2.5 كيلو نحو 760 جنيهًا.

اسعار الكعك 2025

سعر علب الكعك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 3 كيلوات نحو 900 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 4 كيلوات نحو 1300 جنيه.

بلغ سعر كعك مشكل في علبة صفيح نحو 1200 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 5.25 كيلو نحو 1700 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 6 كيلو نحو 2400 جنيه.

اسعار الكعك 2025

أسعار البتيفور في عيد الفطر 2025

بلغ سعر بيتي فور مكسرات علبة 32 قطعة نحو 195 جنيهًا. بلغ سعر بيتي فور مكسرات علبة 64 قطعة نحو 380 جنيهًا. بلغ سعر بيتي فور ممتاز علبة 32 قطعة نحو 155 جنيهًا. بلغ سعر بيتي فور ممتاز علبة 64 قطعة نحو 300 جنيه.

أسعار الغريبة في عيد الفطر 2025

بلغ سعر غريبة وايت لوتس علبة 24 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر غريبة باللوز علبة 72 قطعة نحو 440 جنيهًا.

بلغ سعر غريبة باللوز علبة 36 قطعة نحو 225 جنيهًا.

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