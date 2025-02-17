الجيش السوداني يسقط 4 مسيرات تابعة لميليشيا الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني عن إسقاط أربع طائرات مسيّرة تابعة لميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر.

عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع

وجاء ذلك بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة توليد الكهرباء في ولاية النيل الأبيض، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة ولايات سودانية.

وفي سياق متصل، كشف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن نزوح 42 ألف أسرة من معسكر زمزم نتيجة لهجمات الميليشيات، ودعا إلى تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية.

هجمات الدعم السريع

و أفادت تقارير بانقطاع التيار الكهربائي في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل بسبب هجمات بالطائرات المسيّرة.

على الصعيد الدولي، يستعد مجلس الأمن لمناقشة ملف السودان خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من البلاد.

وهذه التطورات تأتي في وقت يواصل فيه المدنيون معاناتهم من تدهور الأوضاع الإنسانية وانعدام الخدمات الأساسية في العديد من المناطق المتأثرة بالنزاع.

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