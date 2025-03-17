الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس ترفض مقترح ستيف ويتكوف وعدم قبول عودة المفاوضات إلى مرحلة الصفر

أسامة حمدان، فيتو
أسامة حمدان، فيتو

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم،  أن موقف الحركة واضح وهو التمسك بما تم الاتفاق عليه وتقديم بعض التسهيلات في هذا الشأن.

حماس ترفض عودة المفاوضات إلى المرحلة صفر 

وتابع أسامة حمدان فى تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، مستعدون لتنفيذ أي أمر يسهل تطبيق الاتفاق ولا يمكن قبول العودة إلى مرحلة الصفر.

وتابع أسامة حمدان، الوسطاء لم يتمكنوا من الضغط على إسرائيل للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، ونطالب بالسماح لإدخال المعدات الطبية ومعدات رفع الأنقاض.

حماس ترفض مقترح المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط

وشدد القيادي فى حركة حماس، أن الحصار على قطاع غزة والتجويع وإغلاق المعابر لا يمكن أن يكون مقبولا للشعب الفلسطيني.

ولفت حمدان، إلى أن مقترح المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لا يتناول وقف إطلاق النار ولا فتح المعابر ولا إنهاء الحصار، ويقتصر فقط على تبادل الأسرى.

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حماس اسامة حمدان إسرائيل قطاع غزة ويتكوف المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط

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