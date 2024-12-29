حماس تكشف سبب عرقلة صفقة التهدئة فى غزة

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يماطل ويتراجع في كل محطة تفاوضية، رافضًا الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف عدوانه المستمر، وهو ما يعقد الجهود الدولية لإرساء تهدئة.

أسامة حمدان يكشف أسباب عرقلة المفاوضات

وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، في تصريحات له، أن الحركة قدمت أقصى درجات المرونة فيما يخص ملف الأسرى، شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل، مع ضمان الإغاثة والإعمار دون أي شروط مسبقة، مشيرًا إلى أن العبرة ليست في الرسائل الإيجابية بل في النتائج الحقيقية، في إشارة إلى موقف الإدارة الأمريكية.

وأوضح أسامة حمدان، أن الحركة تواصل اتصالاتها مع الوسطاء وأطراف دولية، لحشد موقف دولي يلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن سكان القطاع.

أهداف الاحتلال من الهجوم على مستشفيات غزة

وأكد أسامة حمدان، أن الاحتلال الإسرائيلي يهاجم المستشفيات فى غزة، بشكل ممنهج ضمن خطة تهدف لاستئصال الوجود الفلسطيني، في ظل إبادة ومعاناة شديدة يواجهها الشعب الفلسطيني من البرد والجوع.

وأوضح القيادي فى حركة حماس، أن القطاع الطبي في غزة يمثل عنوانًا لتماسك الشعب الفلسطيني وإرادته في الحياة، مشيرًا إلى أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه المتعلقة بكسر إرادة المقاومة، التي لا تزال تسطّر أروع صور البطولة رغم العدوان.

وشدد أن المشاهد التي تبثها المقاومة ما هي إلا جزء يسير من البطولات التي يقدمها الشعب الفلسطيني يوميًا، داعيًا إلى مراجعة دور المنظومة الدولية إزاء ما يحدث من إبادة ومعاناة بحق المدنيين في قطاع غزة.

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