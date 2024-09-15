حماس: اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى فلسطينية لحكم قطاع غزة

أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، اليوم، على أن الحركة تريد حكما فلسطينيا مشتركا لقطاع غزة، فى اليوم التالي بعد انتهاء الحرب.

حماس تكشف ملامح حاكم غزة بعد انتهاء الحرب

ولفت القيادي فى حركة أسامة حمدان، في تصريح له، إلى أن اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيا، ذهبنا إلى بكين، تفاوضنا كفلسطينيين، واتفقنا على أن نشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة.

اجتماع ثلاثة فصائل فلسطينية فى غزة

ومساء الجمعة، كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن عقدها اجتماعًا ثلاثيًا فى قطاع غزة، مع جبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية.

ونقلت حركة حماس فى بيان صادر عنها، تأكيد المجتمعين فى غزة - حماس وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية- أن "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، هو حق مشروع لا جدال فيه أو مساومة عليه".

كما شدد الفصائل المجتمعة وفق بيان حماس حينها، على أن الشعب مع قواه الوطنية، "هو من يقرر مصيره، ومن يقرر كيف سيكون اليوم التالي للحرب".